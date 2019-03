Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bewohner von Eindringling überrascht

Freienhagen (ots)

Mit dem Schrecken davon kamen die Bewohner eines Hauses am Sonntagnachmittag in Freienhagen. Ein Unbekannter hatte sich, gegen 14.00 Uhr, während die Bewohner zuhause waren, widerrechtlich Zutritt in das Wohnhaus am Anger verschafft. Dort begab er sich ins Schlafzimmer, um eine Handtasche zu stehlen. Dabei wurde der Mann von der Bewohnerin überrascht, die im Zimmer im Bett lag. Er konnte unerkannt flüchten. Gestohlen hat er nichts.

