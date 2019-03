Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter Entwendet

Sollstedt (ots)

Zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr, und Samstagmorgen, 08.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Heidenroder Straße in Sollstedt einen weißen VW Crafter, welcher am Straßenrand abgestellt war. Am Fahrzeug im Wert von etwa 40.000,- Euro waren die Kennzeichen EIC-MM950 angebracht. Die Fahrzeugseiten sowie das Heck waren mit der Beschriftung "Möbelmontagen" und der dazugehören Firmenanschrift versehen. Wem ist etwas aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell