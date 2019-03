Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beklebter Transporter

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde am 02.03.2019 durch die PI Eichsfeld aufgenommen. In der Nacht vom 01.03. zum 02.03.2019 wurde ein in der Dünstraße in Heiligenstadt parkender blauer Transporter mittels aufgeklebtem Zeitungspapier beschädigt. Bisher Unbekannte hatten die Frontscheibe des Fahrzeuges mit Zeitungspapier beklebt. Die Zeitungen konnten entfernt werden, jedoch blieb die klebrige Substanz auch nach Einsatz eines speziellen Reinigers auf der Frontscheibe. Das Fahrzeug kann momentan nicht genutzt werden. Es muss nun geprüft werden, ob die Frontscheibe anderweitig gereinigt werden kann oder gewechselt werden muss. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

