Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gärten

Sondershausen (ots)

In der Zeit vom 28.02.2019 bis zum 02.03.2019 stiegen Unbekannte in drei Gärtenlauben in der Sondershäuser Panzerstraße ein. Aus einem Garten wurden Zigaretten entwendet. Der Schaden an den drei Gartenlauben beläuft sich auf etwa 250,- Euro.

