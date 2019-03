Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Garten

Greußen (ots)

Der Diebstahl einer Säge und einer Gasflasche im Wert von ca. 100,- Euro wurde am Freitag in Greußen angezeigt. Durch Unbekannte wurde eine Gartenlaube in der Gartenanlage Am Ried gewaltsam geöffnet und die Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell