Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen

Bad Langensalza (ots)

Eine Gartenlaube stand am Freitagmorgen in der Kleinspehnstraße in Flammen. Das Feuer war kurz vor halb acht ausgebrochen. Trotz des schnellen Löschens durch die Feuerwehr brannte die Laube vollständig ab. Drei Bewohner des angrenzenden Wohnhauses wurden vorsorglich evakuiert. Eine Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat am Vormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell