Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zerstörungswut, die Polizei sucht nach Hinweisen

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen ermittelt derzeit zu bestehenden Beschädigungen an Fahrplänen und Hinweistafeln der Verkehrsbetriebe Nordhausen. Zum wiederholten Male wurden an der Haltestelle Schiedungen, in der Dorfstraße, der Kunststoffschutz der Fahrpläne und Hinweisschilder zerstört. Der hinterlassene Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben oder dem Tatgeschehen geben? Haben sich möglicherweise Personen zu den Beschädigungen geäußert? Im Sommer 2018 war die Haltestelle erstmalig von den Schäden betroffen, im Dezember entdeckte man neue Schäden und nun, letztmalig am 22. Januar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell