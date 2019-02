Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schild und Fahrzeug auf Autohausgelände beschädigt

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass Vandalen auf dem Außengelände eines Autohauses im Gasometerweg ihr Unwesen getrieben haben. Der oder die Unbekannten beschädigten mit einem Stein das Firmenschild des Autohauses. Dabei entstand auch an einem auf dem Gelände abgestellten Fahrzeug ein Schaden von ca. 1500 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Autohauses aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

