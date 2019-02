Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped auf Pkw aufgefahren

Bad Frankenhausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Mittwochabend ein Mopedfahrer in Bad Frankenhausen verletzt worden. Die Fahrerin eines Nissan fuhr von der Klosterstraße auf die Kyffhäuserstraße auf. Am Fußgängerüberweg musste die 40-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Der dahinter befindliche 17 Jahre alte Mopedfahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Er stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

