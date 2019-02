Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 10.00 Uhr in Nordhausen ein Auffahrunfall. Der 65-jährige Fahrer eines Vw war in der Albert-Traeger-Straße unterwegs. An der Einmündung zum Beethovenring musste er verkehrsbedingt bremsen. Die dahinter befindliche 50-jährige Fahrerin eines Ford kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

