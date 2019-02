Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision beim Rückwärtsfahren

Großfurra (ots)

Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger befuhr am Mittwoch, gegen 08.00 Uhr, die Straße Große Furth in Richtung Rumbachstraße. An der Einmündung musste er halten. Um einem anderen Fahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen, setzte er zurück. Die dahinter befindliche 28-jährige Fahrerin eines BMW setze daraufhin ebenfalls zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter haltenden VW eines 40-Jährigen. Am BMW und am VW entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell