Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug in Brand

Leinefelde (ots)

Am Mittwochmorgen kamen Polizei und Feuerwehr bei einem Fahrzeugbrand in Leinefelde zum Einsatz. In der Kunertstraße stand ein Fahrzeug in Flammen. Die Fahrerin war aus dem Pkw ausgestiegen und hatte sodann den beginnenden Brand bemerkt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

