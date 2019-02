Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Rückwärtsfahren

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Fahrerin eines Mazda befuhr am Mittwochvormittag die Windische Gasse Richtung Kasseler Tor. Als die 56-Jährige in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einparken wollte und rückwärts fuhr, kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden VW einer 29-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

