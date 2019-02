Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto weggerollt

Nordhausen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag parkte ein Autofahrer seinen Caddy in der Rautenstraße. Dabei vergaß er sein Auto ordnungsgemäß zu sichern. Der Caddy rollte zurück und stieß gegen einen geparkten Honda. An beiden Autos entstand Sachschaden.

