Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Massagesalon von Dieben heimgesucht - Korrektur

Sollstedt (ots)

Am Dienstag wurde der Einbruch in einen Massagesalon im Friedeweg bekannt. Unbekannte waren gewaltsam über ein Fenster in den Salon eingedrungen. Ob und wie viel die Diebe erbeutet haben, ist bislang noch unklar. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

