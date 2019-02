Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Komposthaufen in Flammen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmittag kamen Polizei und Feuerwehr im Silbergrubenweg zum Einsatz. Dort stand ein Komposthaufen in Flammen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich Asche, die auf dem Kompost entsorgt worden war, entzündet und den Brand verursacht. Personen kamen nicht zu Schaden. Lediglich einige angrenzende Bäume auf dem Grundstück wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

