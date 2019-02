Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Herd löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Nordhausen (ots)

Glimpflich endete ein Brand am Montagnachmittag in Nordhausen. Der Bewohner eine Mehrfamilienhauses Am Frauenberg hatte offenbar vor Verlassen seiner Wohnung vergessen, den Herd auszuschalten. Infolge dessen fingen eine Abdeckung und ein Holzbrett an zu schmoren. Ein Schaden an der Wohnung entstand nicht. Verletzt wurde niemand.

