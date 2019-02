Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Führerschein und unter Drogen Einfluss am Steuer

Ebeleben (ots)

Die Fahrt endete für einen 38 Jahre alten Autofahrer am Montagabend nach einer Verkehrskontrolle in Ebeleben. In der Sondershäuser Straße wurde der Audi-Fahrer gestoppt. Eine Überprüfung ergab, dass der 38-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

