Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hauseingangstür entglast

Nordhausen (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die sich am späten Montagabend in der Emil-Reichardt-Straße ereignet hat, sucht die Polizei weitere Zeugen. Ein Anwohner hatte die Polizei gegen 22.45 Uhr über einen Mann informiert, der sich an einer Hauseingangstür zu schaffen machte. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte er das Glas der Tür zunächst mit Steinen. Dann zerstörte er die Scheibe mit einem Fußabtreter vollständig und flüchtete anschließend. Der Unbekannte war vermutlich zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,70 m bis 1,80 m groß und schlank. Er trug einen Bart und war mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

