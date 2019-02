Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Autofahrer wurde am späten Montagabend in der Hauptstraße in Berlingerode einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Der Mann musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

