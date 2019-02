Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigaretten und Akkuschrauber aus Gartenlaube gestohlen

Artern (ots)

Am Montagvormittag wurde der Einbruch in einen Garten der Kleingartenanlage Kyffhäusergrund in Artern bekannt. Unbekannte öffneten die Tür der betroffenen Gartenlaube gewaltsam. Aus der Laube erbeuteten sie mehrere Packungen Zigaretten und einen Akkuschrauber.

