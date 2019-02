Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heckscheibe eingeschlagen

Helbedündorf (ots)

Am Sonntag schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Pkw ein, der auf dem Parkplatz am Rondellchen, am Rundwanderweg Helbedündorf, abgestellt war. Anschließend durchsuchten sie offenbar den Kofferraum des Fahrzeuges, gestohlen wurde jedoch nichts. Die Tat ereignete sich zwischen 15.40 Uhr und 16.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

