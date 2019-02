Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verlorene Brieftasche überführt Diebe

Bad Langensalza (ots)

Drei Männer gelangten am Sonntagabend widerrechtlich auf den Innenhof einer Gaststätte in der Marktstraße. Zwei der Diebe begaben sich zu einem Lagerraum, wo sie es auf einen Kasten Bier und mehrere Flaschen Sekt abgesehen hatten. Dabei wurden sie durch einen Mitarbeiter des Restaurants erwischt, worauf sie mit dem Bierkasten flüchteten. Der Mitarbeiter versuchte, einen der Diebe an der Flucht zu hindern, wobei er von ihm einen Schlag gegen den Kopf abbekam. Anschließend rannten Beide davon. Dabei verlor einer der Flüchtenden seine Brieftasche, in der sich auch sein Personalausweis befand. Bei Eintreffen der Polizisten befanden sich die beiden Diebe vor Ort, da sie die Brieftasche zurück wollten. Gegen die polizeibekannten Männer im Alter von 27 und 23 Jahre wurde Anzeige erstattet. Bezüglich des dritten, ebenfalls an der Tat beteiligten Mannes, wird derzeit ermittelt.

