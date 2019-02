Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontscheibe eingeschlagen

Nordhausen (ots)

800 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte an einem Fahrzeug in Nordhausen. Am Sonntagabend stellte die Besitzerin eines VW fest, dass Unbekannte die Frontscheibe ihres Autos eingeschlagen hatten. Der Pkw war während dieser Zeit in der Rautenstraße abgestellt. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

