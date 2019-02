Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reizgas in Treppenhaus - Bewohnerin verletzt

Sondershausen (ots)

Stark beißender Geruch im Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in Sondershausen rief am Sonntagabend Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan. Gegen 19.00 Uhr hatte eine Bewohnerin die Polizei alarmiert. Die Bewohner des Hauses in der Bebrastraße waren aufgrund des Geruchs auf ihre Balkone gegangen, um nicht durch das Treppenhaus laufen zu müssen. Die Feuerwehr konnte schnell ausschließen, dass ein Brand für den Geruch ursächlich war. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte Reizgas im Treppenhaus versprüht. Eine 62-jährige Bewohnerin, die das Gas eingeatmet hatte, kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Verursacher aufgenommen.

