Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Sondershausen Ortsteil Oberspier (ots)

Am Sonntag, den 24.02.2019 gegen 02:10 Uhr ereignete sich ein Wildunfall auf der B 4 zwischen den Orten Oberspier und Westerengel. Die Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße, als plötzlich, nach der ersten Senke aus Richtung Oberspier, mehrere Rehe die Fahrbahn querten. Trotz sofortiger Bremsung konnte ein Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht verhindert werden. Das Reh verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Am Pkw kam es zu einem Sachschaden in Höhe von zirka 500,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell