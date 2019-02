Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall

Sondershausen (ots)

Ein weiterer Unfall ereignete sich nur wenige Stunden später, um 12:20 Uhr in Sondershausen. Die Fahrerin eines Pkw Alfa Romeo befuhr die Frankenhäuser Straße in Richtung Hospitalstraße. Hier musste sie verkehrsbedingt an der Ampel wegen Rotlicht anhalten. Dies bemerkte der Nachfolgeverkehr, der Fahrer eines Pkw Seat Ibiza, zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von insgesamt zirka 2000,00 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

