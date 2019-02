Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzunfall auf dem PP des NORMA-Marktes

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 23.02.2019 kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Parkplatzunfall auf dem PP des NORMA - Marktes in Sondershausen, in der Hospitalstraße. Der Fahrer eines Pkw VW Caddy beachtete beim rückwärts ausparken aus seiner Parklücke, nicht den hinter ihm querenden Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von zirka 2500,00 Euro.

