LPI-NDH: Verkehrsgeschehen am Wochenende im Landkreis Nordhausen

Seit Freitagnachmittag hatte sich die Nordhäuser Polizei mit zehn Verkehrsunfällen zu beschäftigen. Mehrheitlich handelte es sich um Kleinunfälle mit nur geringen Sachschäden.

Offensichtlich stelle das Ein- und Ausparken für die meisten der betroffenen Fahrzeugführer das größte Problem dar. Bei zwei Unfällen verließen die Unfallverursacher widerrechtlich die Unfallstelle. Dank Zeugenaussagen konnten diese jedoch recht zügig ermittelt werden. Gegen die Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, eben kein Kavaliersdelikt.

Besondere Aufmerksamkeit erregte am Freitagnachmittag eine 58 Jahre alte Frau aus Nordhausen. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein, laut denen eine Frau mit ihrem Auto "alles umfährt" oder den "ständigen Kontakt zur Bordsteinkante sucht". Konkreter wurde der Fall durch den Notruf eines 63 Jahre alten Mannes aus Nordhausen. Dem war die Frau in der Nordhäuser Clara-Zetkin-Straße im Gegenverkehr entgegengekommen und in die Seite seines Autos gefahren. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Angehalten hatte die Frau nicht, sie verließ widerrechtlich die Unfallstelle. Jetzt war jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges bekannt und an der Anschrift des Halters wurden das beschädigte Auto und die Frau angetroffen. So erstaunt, wie die Frau über den Besuch der Polizei war, waren die Polizeibeamten über den Atemalkoholwert den die Frau offerierte. Der betrug zu dieser Tageszeit mehr als 3,4 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, aufgrund deren Analyse erst eine genaue Aussage über ihre Fahrtauglichkeit möglich ist. Die Unfallspuren am Fahrzeug wurden gesichert. Es ist unklar, ob die Frau auf ihrer Fahrt noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Wichtig ist aber, dass niemand verletzt wurde. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Mit einem "Alten Bekannten" hatte es die Nordhäuser Polizei am Samstagnachmittag zu tun. Der wurde praktisch vor der Haustür der Nordhäuser Polizei im Darrweg einer Kontrolle unterzogen. Den Beamten war der Herr aus einigen früheren Fällen bekannt, bei denen er ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, mit einem Pkw unterwegs war. Auch bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann noch immer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da er offensichtlich unbelehrbar schien und mit einer Weiterfahrt zu rechen war, wurden ihm die Fahrzeugschlüssel abgenommen und sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Einmal mehr.

