Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am 23.02.2019 gegen 11:00 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines PKW Opel Zafira in Leinefelde vom Zentralen Platz auf die Birkunger Straße einzubiegen. Dabei mißachtete der Fahrer jedoch die Vorfahrt eines PKW VW Golf und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,-EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Am 23.02.2019 gegen 14:05 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW Skoda in Teistungen, Am Dämmig beim Einparken gegen eine Straßenlaterne. Dabei entstand an der Laterne und dem PKW geringer Sachschaden.

Am 23.02.2019 gegen 21:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Opel die Gartenstraße in Dingelstädt. Dabei übersieht er an der Kreuzung Mühlhäuser Straße, einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW VW und stößt mit diesem zusammen. Dabei wird der Fahrer des VW leicht verletzt und es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,-EUR.

Am 23.02.2019 gegen 19:10 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Toyota die K 228 in Richtung Neuendorf. Dabei stieß sie mit einem über die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Das Tier wurde dabei verletzt und flüchtete in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR

