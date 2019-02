Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradklau gefilmt (Nordhausen)

Nordhausen (ots)

Vom Gelände eines Gymnasiums in der Domstraße wurde am Freitagvormittag ein Mountainbike gestohlen. Ein Schüler konnte den Diebstahl kurz nach 11.00 Uhr filmen und hatte den Schulleiter informiert. Hiernach traten zwei unbekannte Männer an das Fahrrad heran, hebelten das Fahrradschloß auf und verschwanden mit dem Mountainbike. Einer der Täter war bereits mit einem blauen Mountainbike ohne Schutzblech zum Gymnasium gekommen. Er trug ein schwarzes Kapuzenshirt, Jeans und Schuhe mit weißen Sohlen. Er führte einen Militärrucksack bei sich. Sein Begleiter trug ein Kapuzenshirt und eine Trainingshose. Auch er hatte Turnschuhe mit einer weißen Sohle an. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann oder der Täter anhand der Beschreibung kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

