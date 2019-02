Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl gescheitert

Nordhausen (ots)

Zwei Diebe machten sich am Donnerstagabend, kurz nach 17.00 Uhr, an einem Fahrrad zu schaffen, welches am Markt abgestellt war. Vermutlich wurden die Beiden beim Versuch, das Fahrrad zu stehlen, gestört. Sie liefen ohne Beute in Richtung Rautenstraße davon. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer nicht mehr festgestellt werden. Einer der Unbekannten trug eine schwarze Jacke mit blauer Kapuze. Der Zweite trug ebenfalls eine schwarze Jacke mit Kapuze und weißen Ärmeln. Einer der Beiden war zudem mit einer kurzen Hose bekleidet. Sie führten ein blaues Fahrrad bei sich. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

