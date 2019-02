Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftstoff gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag hatten es Diebe in Sondershausen auf den Kraftstoff eines Lkw abgesehen. Sie erbeuteten ca. 100 Liter Dieselkraftstoff. Der Lkw war während dieser Zeit in der Kurt-Lindner-Straße abgestellt. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell