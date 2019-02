Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge beschädigt

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge meldete am Donnerstagabend zwei Jugendliche bei der Polizei, die in der Straße Hanfsack abgestellte Fahrzeuge beschädigt haben sollen. Anschließend seien sie in Richtung Busbahnhof geflüchtet. Die hinzugerufenen Polizisten konnten tatsächlich zwei beschädigte Fahrzeuge feststellen. Am Busbahnhof konnten zudem zwei junge Männer, im Alter von 18 und 19 Jahren, angetroffen werden, auf welche die Beschreibung des Zeugen passte. Ob es sich dabei um die Täter der Sachbeschädigung handelt, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

