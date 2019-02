Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Wohnung

Nordhausen (ots)

Drei Unbekannte verschafften sich am Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr, widerrechtlich Zutritt in den Flur eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Sie versuchten dann, eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen, woran sie jedoch scheiterten. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. An der Tür verursachten sie Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell