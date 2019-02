Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Anhänger besprüht

Sondershausen (ots)

Während ihrer Streife stellten Polizisten in der vergangenen Nacht, gegen 03.45 Uhr, in Sondershausen eine Sachbeschädigung fest. Unbekannte hatten den Sattelauflieger einer Zugmaschine, der in der Panzerstraße abgestellt war, mit weißer Farbe besprüht. Die Beamten erstatten Anzeige.

