Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiese in Brand

Menteroda (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Donnerstagvormittag in der Thomas-Müntzer-Straße in Menteroda zum Einsatz. Dort war auf einem Stück Wiese ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht. Wodurch der Brand verursacht wurde, ist bislang noch unklar.

