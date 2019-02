Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Mauer kollidiert und einfach weitergefahren

Holungen (ots)

Nach der Kollision mit einer Mauer ist der Fahrer eines Lkw in Holungen unerlaubt davon gefahren. Ersten Ermittlungen zufolge war er am Mittwochvormittag in der Oberstraße beim Wenden mit seinem Anhänger gegen eine Mauer geprallt, die hierbei beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Mann einfach davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell