Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lagerhalle beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend wurde die Sachbeschädigung an einer Lagerhalle Am Alten Wasserturm bekannt. Unbekannte hatten eine Scheibe der Halle eingeworfen. Dabei wurde auch ein Wohnwagen beschädigt, der sich in der Halle befand. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas bemerk haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

