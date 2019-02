Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach schweren Unfall gesucht

Bad Langensalza (ots)

Am Montag, dem 04. Februar, kam es gegen 14.30 Uhr in der Erfurter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf Höhe des Fahrradgeschäftes Ludwig stürzte ein 85-jähriger Radfahrer und zog sich ernsthafte Verletzungen zu. Der Mann kam ins Krankenhaus. Sein 24er Damenfahrrad, älteres Modell, ist seit dem Unfall verschwunden. Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verbleib des Fahrrades machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

