Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Werkstatt gestohlen

Hohenebra (ots)

In der zurückliegenden Nacht drangen Unbekannte durch ein Fenster gewaltsam in eine Werkstatt des Thüringen Fort Am Bahnhof ein. Hierbei richteten sie einen Schaden von mindestens 400 Euro an. Mit verschiedenen Werkzeugen, im Wert von über 600 Euro, verschwanden die Diebe wieder.

