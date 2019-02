Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Stauende aufgefahren

Hohengandern (ots)

Zwei verletzte Lkw-Fahrer und enormer Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen in Hohengandern, in der Halle-Kasseler-Straße. Kurz nach 07.00 Uhr war ein 60-Jähriger aus Mecklenburg Vorpommern mit seinem Sattelzug in Richtung Uder unterwegs und war auf einen Sattelzug, der am Stauende stand, gekracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. An der Unfallstelle kam es bis ca. 11.30 Uhr zu Behinderungen.

