Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wachschutz angegriffen

Bad Langensalza (ots)

Der Mitarbeiter eines Wachschutzes wurde in der Nacht zum Mittwoch nach einem Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Der 36-Jährige befand sich bei der Kontrolle einer Baustelle in der Gothaer Landstraße, weil er verdächtige Stimmen wahrgenommen hatte. Als ihm zwei unbekannte Männer entgegengerannt kamen, versuchte er eine Person festzuhalten. Diese wehrte sich mit dem Schlag und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter in Richtung Rathenaustraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde von der Baustelle nichts gestohlen.

