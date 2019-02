Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Postverteilerstation, das Ziel von Einbrechern

Mühlhausen (ots)

Vermutlich ohne Beute mussten der oder die Einbrecher nach einem Einbruch in die Postverteilerstation in der Gartenstraße von dannen ziehen. Man war gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude gelangt und hatte dieses ohne etwas mitzunehmen, wieder verlassen. Während der Besichtigung des Tatortes entdeckten die Polizisten ein zweites gewaltsam geöffnetes Fenster, welches in den Paketlagerraum führte. Es kann noch nicht genau gesagt werden, ob Pakete gestohlen worden sind.

