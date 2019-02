Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Kantine

Sondershausen (ots)

Ca. 200 Euro Sachschaden hinterließen Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in einer Kantine Am Petersenschacht. Unbekannte waren gewaltsam durch ein Fenster in die Kantine gelangt und erbeuteten eine Handkasse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag.

