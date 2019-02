Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: weibliche Leiche in Wohnung gefunden, Todesursache unklar

Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde in einer Wohnung in der Wilhelmstraße eine weibliche Leiche gefunden. Eine Ärztin hatte sich an die Polizei gewandt, weil eine Patientin schon längere Zeit nicht mehr in der Praxis vorstellig geworden war. Die Polizisten öffneten die Wohnung und entdeckten die bereits mumifizierte Leiche. In der Wohnung wurde die 40-jährige Tochter vorläufig festgenommen. Sie lebte dort gemeinsam mit ihrer 64-jährigen Mutter. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Todesursache. Aufgrund der langen Liegezeit gibt es noch keine Anhaltspunkte zur Todesursache. Der Leichnam soll heute gerichtsmedizinisch untersucht werden.

