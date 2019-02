Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzcrash

Nordhausen (ots)

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Geseniusstraße kollidierte am Dienstagvormittag ein Polo mit einem VW Golf. Der Fahrer des Golf war beim rückwärts ausparken gegen den geparkten Polo gestoßen. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

