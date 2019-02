Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch abgebrochen

Ebeleben (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag drang man gewaltsam durch eine Nebentür in das Gebäude der Stadtverwaltung in der Rathausstraße ein. Obwohl mehrere Sicherungen entschärft wurden, löste der Alarm vermutlich trotzdem aus. In die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung gelang man nicht. Der oder die Unbekannten hinterließen einen Schaden von ca. 800 Euro.

