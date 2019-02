Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an Ampel

Beuren (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagvormittag in der Halle-Kasseler-Straße. Die Fahrerin eines Ford Focus musste an einer Fußgängerampel anhalten. Der Fahrer eines dahinter befindlichen VW Caddy kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Ford auf. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell