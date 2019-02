LPI-NDH: Unfallflucht auf der Umleitungsstrecke

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am Dienstagmorgen entdeckte eine Anwohnerin in der Eulenburg eine Beschädigung am Gartenzaun ihres Grundstückes und informierte die Polizei. Die Polizisten fanden am Zaun Reste eine Blinkerschale. Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Bus die Straße Hinter den Höfen befuhr und beim Abbiegen auf die Straße der Einheit mit dem Zaun und einem Verkehrszeichen kollidierte. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen. Zur Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden.

